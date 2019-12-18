3 siyasi parti için suç duyurusu

Gezi Partisi, Doğru Yol Partisi ve Birleşik Devrimci Partisi hakkında Anayasa Mahkemesi denetimlerde uygunsuzluk sebebi ile suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM’nin partilerin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Gezi Partisi’nin gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmemesi ve ibraz edilmemesinden dolayı parti sorumluları hakkında inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri nedeniyle yasa gereği gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Parti varlığı Hazine'ye gelir kaydedilecek

Doğru Yol Partisi’nin de 2015 kesin hesabının incelenmesinde kanuna uygun olmayan bin 233 lira 23 kuruş gelir tutarı ve 6 bin 150 lira gider tutarı olmak üzere toplam 7 bin 383 lira 23 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazine’ye gelir kaydedilmesine karar verildi.

Ayrıca Doğru Yol Partisi Genel Merkezi’nin gelir-gider belgelerinin gönderilmemesinden dolayı parti sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. AYM, Birleşik Devrimci Parti Genel Merkezi’nin gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmemesi ve defterlerinin ibraz edilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.