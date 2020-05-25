3 soruluk Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin?

Kokoloji kişilik testi, Japon psikoloji profesörleri Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme testi olan Kokoloji kişilik testi sayesinde insanlar bilmedikleri yeteneklerini ve özelliklerini keşfedebiliyor. 53 farklı şekilde sorulabilen Kokoloji kişilik testinde, her bir soruya verilen cevap teste giren kişiler hakkında bilgi sağlıyor. Peki Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin? Merak ediyorsan, işte senin için 3 soruluk Kokoloji kişilik testi.

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