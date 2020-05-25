3 soruluk Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin?
Kokoloji kişilik testi, Japon psikoloji profesörleri Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirilen temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme testi. Kokoloji kişilik testlerinde yer alan sorular sayesinde, bilmedikleri özelliklerini ve yeteneklerini keşfedebiliyor. Peki Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin? Merak ediyorsan buyur teste.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 12:21 Son Güncelleme:
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Kokoloji kişilik testi, Japon psikoloji profesörleri Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme testi olan Kokoloji kişilik testi sayesinde insanlar bilmedikleri yeteneklerini ve özelliklerini keşfedebiliyor. 53 farklı şekilde sorulabilen Kokoloji kişilik testinde, her bir soruya verilen cevap teste giren kişiler hakkında bilgi sağlıyor. Peki Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin? Merak ediyorsan, işte senin için 3 soruluk Kokoloji kişilik testi.
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