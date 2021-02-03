3 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda günün birincisi kim? Puan durumu ne?
Tarz konusundaki en ucra bilgileri ekranlara taşıyan, yıldızınızı en çok parlatan ve korakor mücadelenin yaşandığı Doya Doya Moda'da haftanın ortası başlıyor. Birbirinden iddialı 7 büyük beden kadın ve onlara eşlik eden 7 erkeğin amansız yarışında yine kozlar paylaşılacak. Peki, 3 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Puan durumu nasıl?
03 Şubat 2021, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Birbirinden tarz 7 kadın ve 7 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 6 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 3 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Puan durumu nasıl?
3 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda günün birincisi kim?
Doya Doya Moda 3 Şubat Çarşamba günü birincisi kadınlarda ve erkeklerde henüz belli olmadı.