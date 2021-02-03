Birbirinden tarz 7 kadın ve 7 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 6 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 3 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Puan durumu nasıl?

3 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda günün birincisi kim?

Doya Doya Moda 3 Şubat Çarşamba günü birincisi kadınlarda ve erkeklerde henüz belli olmadı.

Puan durumu



