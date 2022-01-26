Futbol 3 transfer birden açıklandı! Trabzonspor KAP'a bildirdi

3 transfer birden açıklandı! Trabzonspor KAP'a bildirdi

Futbol

3 transfer birden açıklandı! Trabzonspor KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 23:25 Son Güncelleme:
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Bordo-mavili kulüpten transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır."

TRABZON (İHA)

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