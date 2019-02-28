3 tüp kan hayat kurtarır! Kök hücre bağışı nasıl yapılır?

Son günlerde Kızılay ve Sağlık Bakanlığı kök hücre bağışı konusunda başta kamu kurumları olmak üzere, üniversiteler ve insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak Lösemi hastası minik Öykü ve diğer hasta çocuklar için başlatılan kampanya ile yeniden gündeme gelen kök hücre bağışı internette merak edilen konuların başında geliyor. Peki “Kök hücre bağışı nasıl yapılır? İşte kök hücre bağışı ve sürecine ilişkin detaylar…

KÖK HÜCRE HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR?

Kızılay ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile kurulan Türkiye’nin kök hücre bankası “TÜRKKÖK” yapılan bağışlarla binlerce hastaya umut oldu. Kök hücre tedavisinin uygulanabildiği hastalıklar ve kök hücre tedavisinin kullanılabilmesi için çalışmaları devam eden rahatsızlıklar ise; eklem kireçlemeleri, romatizmal hastalıklar, Dejeneratif bel, boyun rahatsızlıkları, kas, bağ yırtıkları, Otoimmün hastalıklar (SLE, Skleroderma, Hashimato vb.), Parkinson, Alzheimer, MS, inme ve travmaya bağlı felç, Nöropatiler, sinir hasarları, kas hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek yetmezlikleri, kalp yetmezlikleri, karaciğer yetmezlikleri, Kronik Obstrüktif Akciğer hastalıkları (KOAH), Otizm, yeni doğanlarda Konjenital Diyafragma Hernisi, cilt yenileme Anti-Aging amaçlı, kadın ve erkek Seksüel Disfonksiyonlar, Lyme hastalığı.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Bağışçı olmayı kabul eden ve onam formunu dolduran bağışçı adayından 3 tüp toplamda 10-20 ml kan örneği alınır. Alınan numunelerin bulaşıcı hastalıklar açısından serolojik testleri Türk Kızılayı tarafından yapılır.

Sonuçları negatif çıkan testler doku antijenlerinin belirlenebilmesi için Türk Kızılayı tarafından Sağlık Bakanlığı’na bağlı Doku Tiplendirme Laboratuvarı'na gönderilir.

Doku tiplendirmesi yapılan bağışçı artık Ulusal Kemik İliği Bankası’na kaydedilir.

Hasta bir kişi için yapılan ilk değerlendirmede istenen düzeyde uyumun olduğu (klinik uygunluk) bir bağışçı bulunursa Türk Kızılayı bağışçı adayına ulaşır. Bağışçının tekrar onayı istenir. Bağışçı onay verirse tekrar serolojik testleri ve kan sayımı yapılır.

Bağışçı olmasına engel olmayan adayların ileri aşama doku tiplendirme testleri yapılır.

İleri doku tiplendirme testi uygun bulunan bağışçı ile iletişime geçilmesi, ulaşım, konaklama, refakat ve nakil sonrası sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Kök hücre bağışı yapmak isteyenler Kızılay kan merkezine giderek kök hücre bağışı yapmak istediğini söylediğinde hiçbir ücret alınmadan gerekli tüm testler yapılıyor.