3 Türk kulübü istiyordu, yeni takımı şaşırttı!

Ezgjan Alioski Al Ahli ile sözleşme imzaladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la adı anılan Makedon oyuncu Al Ahli ile 3 yıllığına anlaştı.

29 yaşındaki sol bek için CSKA Moskova'nın da adı geçmişti.

Galatasaray ise sol bek pozisyonu için Patrick van Aanholt'u transfer etti. Başkan Burak Elmas son açıklamasında "Aanholt ve Alioski'ye eşit mesafedeyiz" demişti.

Sol bekte oynamasına rağmen Leeds United'daki forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu, orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol, 16 asistle skora katkı yapan Alioski, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.