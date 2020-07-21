3 ülkede corona virüs durdurulamıyor

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 610 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 14 milyon 858 bini geçti. Yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi hayatını kaybetti.

İşte dünyada bugün yaşananlar...

Brezilya'da bilanço artıyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 632 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 80 bin 120, vaka sayısı da 20 bin 257 artarak 2 milyon 118 bin 646’ya yükseldi.

Meksika'da can kaybı son 24 saatte 301 arttı

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 301 artarak 39 bin 485’e ulaştı. Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 5 bin 172 artışla 349 bin 346’ya çıktı.

Hindistan'da artış sürüyor

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 587 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 84’e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 37 bin 148 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 155 bin 191’e çıktı.



