3 ünlüden sosyal medya itirafı
İrem Sak, Edis ve Gönül Yazar sosyal medya hesaplarıyla ilgili itirafta bulundu. Bakalım bu 3 ünlümüzün sosyal medya sırrı neymiş!
12 Nisan 2020, Pazar 08:53 Son Güncelleme:
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İrem Sak:
“2 sahte hesabım var. Gözlem amaçlı kullanıyorum. Yani stalk yapıyorum. Ama masumca.”
Gönül Yazar:
“Telefonum sevgilim Rüzgar’ın elinde. İstediğini silip engelliyor. Ya da benmişim gibi mesaj yazıyor. Ben de boynumu büküyorum.”
Edis:
“Bir sahte hesabım var. Ama bu beni yordu. Sanırım yakında kapatacağım.”