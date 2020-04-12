Magazin 3 ünlüden sosyal medya itirafı

3 ünlüden sosyal medya itirafı

Magazin

3 ünlüden sosyal medya itirafı

İrem Sak, Edis ve Gönül Yazar sosyal medya hesaplarıyla ilgili itirafta bulundu. Bakalım bu 3 ünlümüzün sosyal medya sırrı neymiş!

12 Nisan 2020, Pazar 08:53 Son Güncelleme:
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İrem Sak:

“2 sahte hesabım var. Gözlem amaçlı kullanıyorum. Yani stalk yapıyorum. Ama masumca.”

Gönül Yazar:

“Telefonum sevgilim Rüzgar’ın elinde. İstediğini silip engelliyor. Ya da benmişim gibi mesaj yazıyor. Ben de boynumu büküyorum.”

Edis:

“Bir sahte hesabım var. Ama bu beni yordu. Sanırım yakında kapatacağım.”

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