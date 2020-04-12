3 ünlüden sosyal medya itirafı

İrem Sak:

“2 sahte hesabım var. Gözlem amaçlı kullanıyorum. Yani stalk yapıyorum. Ama masumca.”

“Telefonum sevgilim Rüzgar’ın elinde. İstediğini silip engelliyor. Ya da benmişim gibi mesaj yazıyor. Ben de boynumu büküyorum.”

“Bir sahte hesabım var. Ama bu beni yordu. Sanırım yakında kapatacağım.”