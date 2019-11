3 yaşına kadar konuşamadı ama 9 dil biliyor Rafael'e 3 yaşında ciddi otizm teşhisi kondu. Ailesi baştan durumu kabullenmekte zorlandı ancak her zaman çocuklarının yanında oldular ve onu en iyi şekilde yetiştirmekk için her türlü yöntemi araştırdılar. İşte otistik doğan ancak şu an 9 dil bilen Rafael’in içinizi ısıtacak hikayesi…