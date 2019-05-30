3 yaşındaki çocuğa ilacını içmedi diye bunları yaptı

3 yaşındaki çocuğa ilacını içmedi diye bunları yaptı Bursa'da annesi olduğu tahmin edilen bir kadın, ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğunu feci şekilde hırpaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı