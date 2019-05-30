3 yaşındaki çocuğa ilacını içmedi diye bunları yaptı
Bursa'da annesi olduğu tahmin edilen bir kadın, ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğunu feci şekilde hırpaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Olay, Bursa Nilüfer ilçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.
HIRSINI ALAMAYIP TEKMELEDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın, kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi.
Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı.
Hayli sinirlenen kadın, çocukları yanına alarak gözden kayboldu.
İHA