Türkiye 3 yaşındaki çocuğun corona virüs testi pozitif çıktı

3 yaşındaki çocuğun corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

3 yaşındaki çocuğun corona virüs testi pozitif çıktı

Burdur'da 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 00:35 Son Güncelleme:
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Burdur’un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi´nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Çelçikçi´de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu. Bucak Devlet Hastanesi´ne getirilen çocuğun corona virüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.

Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi´deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.

DHA

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