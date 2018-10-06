3 yaşındaki çocuk ırmakta ölü bulundu

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, ırmakta ölü bulundu

06 Ekim 2018, Cumartesi 20:31
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Pancar tarlasını sulamaya giden İsrafil Aydın, oğlu Cihan’ı da yanında götürdü. Küçük çocuk, babasının yanından ayrılarak Çekerek Irmağı kenarına gitti. Çocuğu bir daha göremeyen babası, polise haber verdi.

SUYUN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan arama çalışması sonucu küçük çocuk, kaybolduğu yerin yaklaşık 600 metre aşağısında suyun içinde ölü bulundu.

İncelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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