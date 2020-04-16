3 yaşındaki Defne taburcu edildi

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde yaşayan Özçelik ailesi, 3 yaşındaki kızları Defne’yi yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan küçük kız, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Defne, yaılan tedaviyle 7 günün sonunda koronavirüsü yenmeyi başardı. Koronavirüs testi negatife dönüşen Defne, taburcu edilerek evine gönderildi. Defne’nin 14 günlük karatina süresi evde devam edecek.

DHA