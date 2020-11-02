3 yaşındaki Elif bebek depremin 65. saatinde enkazdan canlı çıkarıldı
İzmir Doğanlar apartmanı enkazından Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğan haber geldi.
02 Kasım 2020, Pazartesi 08:16 Son Güncelleme:
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İzmir'den Doğanlar apartmanı enkazından Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğan mucize haber geldi. Enkazdan 3 yaşındaki Elif bebeğin canlı olarak çıkarıldığı duyuruldu.
Doğanlar apartmanında 3 yaşındaki Elif bebeğin yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Alkışlar arasında enkazdan çıkarılan Elif bebek hastaneye kaldırıldı.
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