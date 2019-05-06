3 yaşındaki Yasin halk otobüsünün altında can verdi!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki Yasin Ensar Dayan hayatını kaybetti
Bursa İnegöl'deYaşar Y.’nin (42) kullandığı halk otobüsü, sokakta oynayan Yasin Ensar Dayan’a çarpıp altına aldı. Tekerleklerin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde can verdi.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri sürücü Yaşar Y.’yi gözaltına alarak karakola götürdü.
Yasin Ensar Dayan’ın cansız bedeni ise savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)