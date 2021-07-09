Türkiye 3 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 12 yıllık hasret

3 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 12 yıllık hasret

Türkiye

3 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 12 yıllık hasret

Ordu İkizce'de 12 yıllık evlat hasretinden sonra kızları Zeynep'i kucaklarına alan Bektaş ailesi 3 yaşındaki kızlarının ölümü ile yıkıldı. Küçük Zeynep babasının kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

09 Temmuz 2021, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Seymenli Mahallesi'ndeki evlerinin önünde önceki gün otomobilini park etmeye çalışan baba Ünal Bektaş'ın kullandığı aracın altında kalarak yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden küçük Zeynep'in cenazesi, morgdan alınarak babaevine getirildi.

Kızının ayakkabıları ve kıyafetlerine sarılan anne Nursel Bektaş, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ünal Bektaş ise kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Evlerinin önünde yapılan duanın ardından minik Zeynep'in cenazesi, Küçükgeriş Camisi'ne taşındı. Kılınan namaz sonrası Zeynep'in cenazesi aile kabristanında toprağa verildi. Bu arada, 15 yıldır evli olan Bektaş çiftinin tek çocukları Zeynep'in 12 sene süren tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya geldiği öğrenildi.

Turgut DAĞDEVİREN/İKİZCE (Ordu), (DHA)

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