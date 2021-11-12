Ekonomi 3 yerli oyun şirketi satıldı

3 yerli oyun şirketi satıldı

Ekonomi

3 yerli oyun şirketi satıldı

Geçen yıl ABD merkezli Zynga tarafından 220 milyon dolar değerleme ile satın alınan yerli oyun şirketi Rollic, dün 3 Türk oyun stüdyosu ‘Creasaur Entertainment’, ‘Bytetyper (Forgerhero) 2 ve ‘Zerosum’ı bünyesine kattı.

12 Kasım 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Üç stüdyonun üretmiş olduğu popüler oyunlar arasında; Creasaur Entertainment’ın geliştirdiği Money Maker 3D ve Hit Guys, Bytetyper’ın geliştirdiği Racing Online ve Touchdrawn ile Zerosum’ın geliştirdiği Barista Life ve Long Nails 3D yer alıyor.

1 MİLYAR İNDİRME SAYISI

Söz konusu satın alma anlaşmalarının finansal detayları ile ilgili bilgiler ise paylaşılmadı. Zynga ailesine yaklaşık bir yıl önce katılan Rollic, yayınladığı oyunlarla tüm dünyada her yaştan oyuncuya ulaşarak ağustos ayında 1 milyar indirmeyi geride bıraktı. Böylece bu başarıya ulaşmış sayılı mobil oyun şirketlerinden birisi oldu. Bu yılın içinde Rollic ile birlikte çalışan 41 partner Türk oyun stüdyosu da oyunlarını tüm dünyada yayınlayarak milyonlarca kullanıcı ile buluşmuş oldu.

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