Türkiye 3 yıl önce ölüm ilanı verilen muhtar yardım kolisi dağıtırken vefat etti

3 yıl önce ölüm ilanı verilen muhtar yardım kolisi dağıtırken vefat etti

Türkiye

3 yıl önce ölüm ilanı verilen muhtar yardım kolisi dağıtırken vefat etti

Adıyaman'da daha önce hakkında öldü söylentileri çıkan muhtar Mahmut Göksu, yardım kolisi dağıtırken dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

04 Mayıs 2021, Salı 14:52 Son Güncelleme:
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Kentte yaklaşık 3 yıl önce hakkında sosyal medya üzerinden ölüm ilanı verilen, 7 yıldır Eskisaray Mahalle Muhtarlığı yapan 3 çocuk babası Mahmut Göksu, dün ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi götürürken dengesini kaybederek düştü.



Durumu görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Göksu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını üzen Göksu için bugün Yeni mezarlık Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Göksu, aile mezarlığına defnedildi.


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