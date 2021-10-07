Roberto Mancini'nin İtalya'sı tam 3 yıl sonra ilk kez yenilgi yüzü gördü. UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya 2-1 yenilen İtalya, finalin kapısından döndü.

İtalya bundan önceki son mağlubiyetini 10 Eylül 2018’de yine bir UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz karşısında 1-0’la almıştı. O tarihten bu yana 37 maçtır bileği bükülmeyen İtalya, bu maçların 28’ini kazanırken 9’un da berabere kalmış, 93 gol atıp, kalesinde 12 gol görmüştü.