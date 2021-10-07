3 yıl sonra ilk kez yenildiler! Mancini'nin İtalya'sından müthiş istatistik!
İtalya, Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya yenildi. Roberto Mancini ve öğrencileri tam 37 maç aradan sonra ilk kez mağlup oldu.
07 Ekim 2021, Perşembe 14:08 Son Güncelleme:
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Roberto Mancini'nin İtalya'sı tam 3 yıl sonra ilk kez yenilgi yüzü gördü. UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya 2-1 yenilen İtalya, finalin kapısından döndü.
İtalya bundan önceki son mağlubiyetini 10 Eylül 2018’de yine bir UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz karşısında 1-0’la almıştı. O tarihten bu yana 37 maçtır bileği bükülmeyen İtalya, bu maçların 28’ini kazanırken 9’un da berabere kalmış, 93 gol atıp, kalesinde 12 gol görmüştü.