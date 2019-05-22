  • Haberler
  • Gündem
  • 3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı

3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı

Batman'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Serhat Ö. (39) Adana'da hücre evinde yakalandı.

22 Mayıs 2019, Çarşamba 10:31
A A
3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararıyla 3 yıldır aranan Serhat Ö.'nün, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde hücre evinde saklandığı saptadı.

Adrese baskın düzenleyen polis, Serhat Ö.'yü yakaladı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Batman'a gönderildi.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...