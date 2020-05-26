30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Corona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının üçüncü günü geride kaldı. Her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 30-31 Mayıs'ta uygulanacak mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar.
26 Mayıs 2020, Salı 01:18 Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı'nı evinde geçiren vatandaşlar 30-31 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu merak ediyor. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.
Şu ana kadar konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Normalleşme sürecinde atılacak adımların Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.