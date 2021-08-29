Türkiye 30 Ağustos 2021 bankalar açık mı? 30 Ağustos Pazartesi EFT yapılabilir mi?

30 Ağustos 2021 bankalar açık mı? 30 Ağustos Pazartesi EFT yapılabilir mi?

Türkiye

30 Ağustos 2021 bankalar açık mı? 30 Ağustos Pazartesi EFT yapılabilir mi?

30 Ağustos 2021 Pazartesi günü bankaların açık olup olmayacağı ve EFT işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl 99. Yıl dönümü kutlanıyor ve bu milli bayramda bankacılık ve EFT işlemi olanlar 30 Ağustos 2021 bankalar açık mı? 30 Ağustos Pazartesi EFT yapılabilir mi? araştırması yapıyor.

29 Ağustos 2021, Pazar 10:56 Son Güncelleme:
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinin Büyük Taarruz’un yıl dönümünde ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs’ta coşkuyla kutlanıyor ve pek çok kurum ve kuruluş bu özel günde resmi tatil yapıyor. Peki, 30 Ağustos 2021 bankalar açık mı? 30 Ağustos Pazartesi EFT yapılabilir mi? İşte yanıtı…

30 AĞUSTOS 2021 BANKALAR AÇIK MI, EFT YAPILABİLİR Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

Pazartesi günü EFT işlemi yapılsa bile gönderilen para ancak Salı günü mesai saatinin başlamasıyla karşı tarafın hesabına geçecek.

Ancak nakit gönderiminde bulunmak isteyenler FAST ile işlemlerini halledebiliyor. Eğer bankanın FAST anlaşması varsa, 7 gün 24 saat limitli miktarda para gönderebilir veya alabilirsiniz.

 

 

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