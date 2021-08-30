30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Türk askerinin kahramanlıklarla elde ettikleri Büyük Taarruz adıyla da bilinen Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde elde edilen zaferi anmak için kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos neden önemli, ne oldu? İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemi…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

30 Ağustos 1922 tarihinde düşman askerleri büyük bir yenilgiye uğratıldı ve bu zafer, yurdun düşman işgalinden temizlenmesinin yolunu açan bir zafer olarak tarihe geçti. Ancak bu zafer sadece bir gün içerisinde değil öncesine ve sonrasına yayılan bir zaman dilimi içerisine yayıldı…

Zaferden 4 gün önce yani 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz adıyla da bilinen Başkomutanlık Meydan Muharebesini başlattı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye intikal etti. 26 Ağustos sabahı saat 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı.

1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasındaki 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5. Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2. Ordu ise cephede tespit görevini başarıyla sürdürdü.

27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçen Türk ordusu ilerlemesine devam etti ve 8. Tümen aynı gün Afyonkarahisar’ı düşman işgalinden kurtardı. 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde başarıyla devam eden taarruz, düşmanın 5. tümeninin etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlandı.

29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede fikir birliği yaptılar ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemleri aldılar.

Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp yok etti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı.

Zaferin ardından Yunan işgalcileri İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül tarihinde İzmir’in de kurtarılmasıyla yurdun tamamı işgalden kurtulmuş oldu.