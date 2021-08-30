Gelinim Mutfakta 30 Ağustos Pazartesi puanları ile yeni sezonun ikinci haftasına başlıyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının bütün heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Peki, 30 Ağustos Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 30 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu...

30 AĞUSTOS PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

30 Ağustos Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 21

Aslıhan:15

Zeynep: 15

Yağnur: 13