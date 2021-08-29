30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olmakla birlikte, yurt genelinde ve Kuzey Kıbrıs’ta her yıl coşku ile kutlanıyor. Resmi tatillerde ise birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara veriyor. Herkesin 7/24 ihtiyaç duyabileceği hastane, eczane ve aile hekimleri gibi kurumlarda resmi tatillerde çalışma düzeninde değişikliğe gidiyor. Peki, 30 Ağustos Pazartesi hastaneler ve eczaneler açık mı? 30 Ağustos resmi tatilde aile hekimleri çalışıyor mu? İşte yanıtı…

30 AĞUSTOS PAZARTESİ HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve hastane ve eczane gibi sağlık kurumları resmi tatillerde nöbetçi usulüne göre çalışmaya devam ediyor.

Hastanelerde sadece acil vakalara müdahale edilirken, sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİLDE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimlerinin hizmet verdiği aile sağlığı merkezleri resmi tatilde çalışmıyor.