Türkiye 30 Ağustos resmi tatil mi? Bu yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
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30 Ağustos resmi tatil mi? Bu yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?

Türkiye

30 Ağustos resmi tatil mi? Bu yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülke genelinde kutlanan milli bayramlar arasında yer alıyor. 1922 yılında Atatürk’ün başkumandanlığında kazanılan ve Büyük Taarruz adıyla da bilinen Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin anıldığı Zafer Bayramı, ulusal açıdan büyük önem taşıyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? Bu yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı? İşte ayrıntılar…

27 Ağustos 2021, Cuma 17:48 Son Güncelleme:
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30 Ağustos resmi tatil mi?” ve “Bu yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?” soruları hafta sonu tatili öncesinde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos tarihi Türk milleti için özel bir yere sahip ve bu tarih Zafer Bayramı olarak yurdun dört bir köşesinde coşku ile kutlanıyor…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milleti için çok özel bir gün ve her yıl bu tarih milli bayram olduğu için resmi tatiller arasında yer alıyor.

BU YIL ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, TATİL OLACAK MI?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor ve pek çok resmi kurum ve kuruluş o gün tatil yapacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl, 1922 yılında Dumlupınar mevkiinde Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanıyor.

Büyük Taarruz ’un zaferle sonuçlanmasının ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de 30 Ağustos tarihi sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir. İlk defa 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos tarihi, Türkiye'de 1926 yılından bu yana Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

 

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