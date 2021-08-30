30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 07:57 Son Güncelleme:
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Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.
DHA
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