30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bu yıl 99.’su kutlanacak milli bayram, yurt genelinde ve Kuzey Kıbrıs’ta coşkuyla kutlanacak. Bayram heyecanı devam ederken hem çalışan hem de işi olan vatandaşlar bir yandan da 30 Ağustos’ta bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatilde bankalar çalışıyor mu? araştırması yapıyor…

30 AĞUSTOS’TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı, milli bayramlarımız arasında yer alıyor ve o gün resmi tatil. Resmi tatillerde bankalar gibi pek çok kurum ve kuruluş tatil yapıyor. Yani 30 Ağustos’ta bankalar çalışmıyor.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

İşte 2021’in resmi tatil günleri…

1 Ocak (Yılbaşı)

Yılbaşı günü 1935 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul ediliyor. 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk gelmişti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1921 yılında resmi tatil ilan edildi. 2021 yılında 23 Nisan Cuma gününe denk geldi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Mayıs 2021 yılında cumartesi gününe denk geldi.

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı hicri takvime göre kutlandığı için her yıl tarihi değişiyor. Ramazan Bayramı süresi 3 gün, yarım da gün de arife günü olmak üzere 3 buçuk gün kabul edilen bayram tatili, 2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2021’de çarşamba gününe denk

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz, FETÖ’nün 2016 yılında darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen edildi. 2021yılında ise perşembe gününe denk geldi.

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı, 2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geldi. 19 Temmuz Kurban Bayramı arifesi yarım gün, 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti. 2021 yılında ise pazartesi gününe denk geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1925 yılında resmi tatil ilan edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil.