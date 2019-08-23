30 Ağustos’ta İstanbul’da bu yollar kapalı! İşte alternatif yollar 30 Ağustos Zafer Bayramı genel prova ve töreni dolayısıyla 25 Ağustos Pazar günü ve 30 Ağustos Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.