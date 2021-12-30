30 Aralık 2021 TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8…
30 Aralık 2021 TV yayın akışı televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca birbirinden farklı ve eğlenceli programların yer aldığı bugünkü TV yayın akışında, akşam kuşağında özellikle yılbaşından önce dizilerin yeni bölümleri ağırlıkta yer alıyor. Her zaman olduğu gibi gündüz kuşağını ise magazin, yarışma ve eğlence programları oluşturuyor. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8’in 30 Aralık 2021 TV yayın akışı…
30 Aralık 2021, Perşembe 09:01 Son Güncelleme:
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Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8’in 30 Aralık 2021 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre, Kanal D’de öğlen saatlerinde Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümü heyecana neden olurken, akşam saatlerinde Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Aynı saatlerde ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, TRT1’in iddialı yapımı Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Fox TV’nin ses getiren dizisi Mahkum’un yeni bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte, Bugün televizyonda hangi programlar var? sorusunun yanıtını içeren, 30 Aralık 2021 TV yayın akışı…
30 ARALIK 2021 TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Kanlı Dövüş
- 02:00 Transformers 5: Son Şövalye
- 04:45 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aziz
- 23:45 Üçkağıtçı
- 02:45 Üç Kuruş
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Maria İle Mustafa
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 En Güzel Bölüm
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
- 22:30 Patron Mutlu Son İstiyor
- 00:30 Annemizi Saklarken
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Dizi
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:25 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 00:15 Seneye Bu Zamanlar
- 02:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 04:40 Şehrime Hoş Geldiniz
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 23:30 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- 02:00 Kanunsuz Topraklar
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Kadın
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