Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8’in 30 Aralık 2021 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre, Kanal D’de öğlen saatlerinde Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümü heyecana neden olurken, akşam saatlerinde Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Aynı saatlerde ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, TRT1’in iddialı yapımı Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Fox TV’nin ses getiren dizisi Mahkum’un yeni bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte, Bugün televizyonda hangi programlar var? sorusunun yanıtını içeren, 30 Aralık 2021 TV yayın akışı…

30 ARALIK 2021 TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Kanlı Dövüş

02:00 Transformers 5: Son Şövalye

04:45 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

23:45 Üçkağıtçı

02:45 Üç Kuruş

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Maria İle Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 En Güzel Bölüm

18:30 Star Ana Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

22:30 Patron Mutlu Son İstiyor

00:30 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Dizi

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:25 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

00:15 Seneye Bu Zamanlar

02:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

04:40 Şehrime Hoş Geldiniz

FOX TV YAYIN AKIŞI