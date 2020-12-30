Türkiye 30 Aralık corona tablosu

30 Aralık corona tablosu

Türkiye

30 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Koca, 30 Aralık 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 184 bin 415 olurken, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Bugün corona virüsten 254 kişi hayatını kaybetti.

30 Aralık 2020, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Corona Virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi. Test sayısı 24 milyon 326 bin 350'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, vefat sayısı 20 bin 642, ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca'dan paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener."

AA

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