Türkiye 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 30 Aralık 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

30 Aralık 2021, Perşembe 18:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 369 bin 647 testte 39 bin 681 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 854 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,66, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,08 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 890 bin 943, 2'nci dozda 51 milyon 565 bin 713 ve 3'üncü dozda 18 milyon 681 bin 287 olmak üzere toplam 131 milyon 134 bin 774 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI İKİ KATINA YAKLAŞIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor." dedi.

ANKARA(DHA)

İlgili Haberler
Avrupa resmen felaketi yaşıyor! Haberler çok kötüVaka sayısında görülmemiş rekor! Fransa’da kırmızı alarm


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye aşısını geliştiren 10 ülkeden biri oldu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
2021’den kalan
Rauf Tamer
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER '7 Avrupa ülkesinden seyahat yasağı' haberine THY'den açıklama