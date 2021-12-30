30 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 30 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 30 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
30 Aralık 2021, Perşembe 15:28 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 30 Aralık Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 30 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 30 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
30 ARALIK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Damla oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU
Miyase: 18
Deniz: 8-2= 6
Yeşim: 16
Damla: 19
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