Magazin 30 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

30 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Magazin

30 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 30 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 30 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

30 Aralık 2021, Perşembe 15:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 30 Aralık Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 30 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 30 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

30 ARALIK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 18

Deniz:  8-2= 6

Yeşim: 16

Damla: 19

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Yeni yıldan beklentilerim
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
30 Aralık 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Erkek modası 3 boyutlu evrene; Metaverse’e taşınıyor…
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
Sıla'nın şarkıları
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Astrolojiyle dolu nice yıllara
Öner Döşer
Hande Kazanova
27 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Hülya el yakıyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nihan Büyükağaç boşanıyor!