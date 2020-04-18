Türkiye 30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması uzatıldı

30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması uzatıldı

Türkiye

30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması uzatıldı

30 büyük şehirle Zonguldak’a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00’dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.

18 Nisan 2020, Cumartesi 19:08 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il (Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

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