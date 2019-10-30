30 Ekim 2019 Şans Topu sonuçları
Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 10, 30, 32, 34 ve artı 3 olarak belirlendi
Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 159’ar lira, 4 artı 1 bilen 203 kişi 601’er lira, 4 bilen 3 bin 43 kişi 50’şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 922 kişi 31’er lira, 3 bilen 83 bin 316 kişi 4 lira 75’er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 131 kişi 7 lira, 1 artı 1 bilen 202 bin 128 kişi 3 lira 75’er kuruş ikramiye alacak.
ANKARA (AA)