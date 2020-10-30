30 Ekim corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 78 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 177’e yükseldi.