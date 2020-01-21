30 gün alkol almazsanız ne olur?

Birçok insan, alkolü hayatından çıkarmak için yeni yılı bahane eder. Dünya çapında Dry January olarak bilinen bu akım, yeni yıl kararı gibi görünse de, sağlık açısından olumlu çok fazla yanı var.Amerikan Obezite Tıp Kurulu'nun tıbbi direktörü Dr. Rekha Kumar, yaptığı açıklamada, 'Bunun faydaları, başlangıçtaki davranışlarından ne kadar bir değişiklik olduğuna bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir' dedi.

Belirgin fiziksel değişimler

Dr. Kumar, az içki içen ancak Ocak ayında ayık kalmak isteyen birinin de sağlığı üzerinden hedefine ulaşıp 'başarma' hissi yaşayacağını, çok fazla içki içenlerin ise daha belirgin fizyolojik farklar, daha iyi uyku, kilo kaybı, zihinsel netlik gibi faydalar kazanacağını belirtti.

Uzmanlar, alkol tüketiminin 'ılımlı' olması gerektiğini belirtiyor. Bu oran, kadınlar için günde 1, erkekler için günde 2 bardak. Yapılan çalışmalar, ayda bir kez bile aşırı içki içilse bile, kardiyovasküler hastalık ve inme riski artıyor.

30 gün alkol kullanmamanın yararları

1-Karaciğer rahatlar

Aşırı içki içenlerde zaman zaman karaciğer sirozu oluşabilir. Karaciğerde yağ değişiklikleri vardır, bu nedenle içmeyi bıraktığınızda, bu değişiklikler geri dönüşümlüdür ve alkol kesildiği zaman karaciğer tekrar normal hale gelebilir. Karaciğer toleranslı bir organ olduğu için alkolsüzlük, olumlu değişimler geçirmesini sağlar. Bu süreçte karaciğerin vücudun ürettiği diğer toksinleri parçalamak, yağları ve parçalanması gereken aşırı hormonları metabolize etmek gibi diğer işlerine odaklanabilir.

2-Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır

Alkol karaciğer ve dehidrojenaz adı verilen bir enzim tarafından metabolize edilir. Bununla birlikte, fazla içtiğinizde, enzim doyurulur ve farklı bir enzim tarafından metabolize edilir. “Bu farklı yol tarafından metabolize edildiğinde, kötü kolesterolü (LDL) oksitlediği bilinen birçok serbest radikal üretir ve LDL oksitlendiğinde, tıkanıklık oluşturan karotid arterlere birikir. Alkolü keserken kalbinizi daha iyi hale getirmek için, iyi kolesterolü de artıran egzersiz yapmanız gerekir.

3-Kanser riski azalır

Fazla alkol alan kişilerde, kanser riski daha fazladır. Alkol miktarını azaltmanız, kanser riskini de doğal olarak indirir. Alkole bağlı olarak, kafa ve boyun, karaciper, meme, kolon kanseri geliştirebilirsiniz.

Amerikan Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan 2009 verilerine göre, Birleşik Devletler'deki kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 3,5'inin alkolle ilişkili olduğunu tahmin ediyor.

4-Kilo kaybı

Alkol, kalorisi yüksek ve şekerli içeceklerden oluşabilir. Alkol tüketiminize bağlı olarak, alkol alımını bıraktığınız zaman, kalori ve şeker alımını da düşürürsünüz. Bu da gözle görünür bir zayıflamaya yok açar. Menopoz dönemindeki kadınlar, alkol nedeniyle daha fazla kilo almaya eğilimlidir.

5-Beyin gücünü artırır

Alkol bağımlılarının aşırı alkol içmekten kaynaklanan bazı beyin bozuklukları vardır. Beyin hasarı hafızayı ve konsantrasyonu azaltabilir. Bu nedenle alkolü bırakmak, beyin fonksiyonlarınızın gelişmesine, daha net düşünmenize yardımcı olur.



