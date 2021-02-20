Türkiye 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfırlandı

30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfırlandı

Türkiye

30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfırlandı

Batman’ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde, son 30 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfırlandığı belirtildi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 18:30 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların kurallara uymasıyla Batman’ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde son 30 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfıra ulaştığı belirtildi. İlçe sakini Cemal Şimşek, artan koronavirüs vakaları sonrası alınan sıkı tedbirlerle bu sonuca ulaşıldığını ifade ederek, "İlçe halkının da tedbirlere riayet etmesiyle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Yapılan denetimler nedeniyle de Kaymakam Mevlüt Şekerci’ye teşekkür ederim" dedi.

DHA

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