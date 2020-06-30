Türkiye 30 Haziran corona virüs tablosu! Fahrettin Koca, dün yaptığı uyarıyı yineledi

30 Haziran corona virüs tablosu! Fahrettin Koca, dün yaptığı uyarıyı yineledi

Türkiye

30 Haziran corona virüs tablosu! Fahrettin Koca, dün yaptığı uyarıyı yineledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Koca, dün yaptığı uyarıyı yineledi: Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.

30 Haziran 2020, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. " ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.

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