Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; İpek Aydın, Oğuzhan Şişman ve Büşenk Oygur yarışacak. Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu ‘Çarkıfelek’te yarışmacılar ödülleri kazanmak için sorulan harfleri doğru tahmin etmeye çalışacak.

DMAX 21.55: Ed Stafford: Yaban Macerası

'Ed Stafford: Yaban Macerası’, her salı ekrana geliyor. Ed Stafford ile gezegenin en önemli maceraperestleri, Çin’in ölümcül ormanları, engebeli dağları ve uçsuz bucaksız çöllerinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

TV8 20.00: Survivor

Survivor 2020’nin bu akşamki bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar ödülü kazanıp moral bulmak için ellerinden geleni yapacak. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı belli olacak.





ATV 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Hekimoğlu





STAR TV 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema





FOX TV 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Şevkat Yerimdar

13:45 Bay Yanlış

16:15 Familya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar

21:45 Anamız Var





TRT 1 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:23 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:25 Sağlıklı Mutfak

07:25 Aslan Ailem

10:25 Tozkoparan

12:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:10 Elimi Bırakma

16:15 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Shrek"

21:50 3'Te 3 Tarih

23:55 Kalk Gidelim





TV8 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 30 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dehşetin Dişleri





Kanal 7 30 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:20 Elif

09:30 Mihrali

10:50 Film

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Film





a2 30 Haziran 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın









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