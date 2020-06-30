30 Haziran Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
30 Haziran Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 30 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
30 Haziran 2020, Salı 10:01 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; İpek Aydın, Oğuzhan Şişman ve Büşenk Oygur yarışacak. Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu ‘Çarkıfelek’te yarışmacılar ödülleri kazanmak için sorulan harfleri doğru tahmin etmeye çalışacak.
DMAX 21.55: Ed Stafford: Yaban Macerası
'Ed Stafford: Yaban Macerası’, her salı ekrana geliyor. Ed Stafford ile gezegenin en önemli maceraperestleri, Çin’in ölümcül ormanları, engebeli dağları ve uçsuz bucaksız çöllerinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
TV8 20.00: Survivor
Survivor 2020’nin bu akşamki bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar ödülü kazanıp moral bulmak için ellerinden geleni yapacak. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı belli olacak.
ATV 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Hekimoğlu
STAR TV 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Yerli dizi/sinema
FOX TV 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
13:45 Bay Yanlış
16:15 Familya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
21:45 Anamız Var
TRT 1 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:23 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:25 Sağlıklı Mutfak
07:25 Aslan Ailem
10:25 Tozkoparan
12:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:10 Elimi Bırakma
16:15 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Shrek"
21:50 3'Te 3 Tarih
23:55 Kalk Gidelim
TV8 30 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 30 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dehşetin Dişleri
Kanal 7 30 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:20 Elif
09:30 Mihrali
10:50 Film
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Film
a2 30 Haziran 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın