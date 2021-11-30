Magazin 30 Kasım 2021 kanalların yayın akışı: Bugün televizyonda hangi programlar var?

30 Kasım 2021 kanalların yayın akışı: Bugün televizyonda hangi programlar var?

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30 Kasım 2021 kanalların yayın akışı: Bugün televizyonda hangi programlar var?

30 Kasım 2021 kanalların yayın akışı sabah saatlerinden itibaren televizyon severler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyonda gün boyunca realty programlar yer alırken, akşam saatlerinde ise dizi ve filmler ağırlıklı bir yayın akışı hakim…

30 Kasım 2021, Salı 10:27 Son Güncelleme:
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Bugün televizyonda her zevke hitap edecek pek çok program bulunuyor. Kanal D ekranlarında bu akşam Büyük Beyaz isimli sinema filmi yer alırken, ATV’de yeni dizi Destan’ın ikinci bölümü izleyiciyle buluşacak. TV8 ekranlarında ise MasterChef heyecanı tüm hızıyla devam edecek. İşte, 30 Kasım 2021 televizyonların yayın akışı

30 KASIM 2021 KANALLARIN YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Baht Oyunu
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Evim Şahane
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Ece Üner ile Susma
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Büyük Beyaz
  • 21:45 Transformers: Yenilenlerin İntikamı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Destan
  • 22:30 Destan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:50 Şampiyon
  • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
  • 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
  • 14:00 Bizim Köyün Kızları
  • 16:45 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 00:15 Gönül Dağı (Altyazılı)
  • 02:35 Bizim Köyün Kızları
  • 04:35 Seksenler (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın 
  • 18.45 SHOW Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Üç Kuruş

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18:30 Star Haber
  • 20:00 Sana Söz
  • 00:15 Benim Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 00:15 Kanunsuz Topraklar

 

 

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