Gelinim Mutfakta 30 Kasım Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 30 Kasım Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Turgay Başyayla bugün kaç puan verdi? 30 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

30 KASIM SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

30 Kasım Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 11

Yeşim: 25

Miyase: 13

Dilek: 5