Türkiye 30 kilogram ağırlığında lahana üretti!

30 kilogram ağırlığında lahana üretti!

Türkiye

30 kilogram ağırlığında lahana üretti!

Mersin Toroslar ilçesinde çiftçilik yapan Nuh Eroğlu, 30 kilograma ulaşan lahana üretti.

10 Kasım 2021, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Yavca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nuh Eroğlu, tarlasının bir bölümüne lahana ekti. Lahanaları güvercin gübresiyle yetiştiren Eroğlu, hasat için tarlasına geldiğinde ürünlerin 30 kilogram ağırlığına ulaştığını gördü. Eroğlu, durumu Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da tarlaya gelerek incelemede bulundu.

Abalı, gazetecilere, kentte ilk defa bu kadar büyük lahanayla karşılaştıklarını söyledi.



Çiftçinin haber vermesiyle bölgeye geldiklerini dile getiren Abalı, "Lahana 30 kilogramın üzerinde. Üreticimiz güvercin gübresiyle yetiştirmiş. Verimi yüksek bir lahana olmuş. Biz güvercin gübresinin bu kadar etkili oluşunu araştırıp, detaylandıracağız. Mersin'de ilk defa görüyorum bu kadar büyük lahana. Şaşkınlıkla karşılıyorum." diye konuştu.

Çiftçi Nuh Eroğlu ise lahanaların ekimini mayıs ayında yaptığını belirterek,"Lahana büyük yetişiyordu ama bu kadar büyük olmuyordu. Bu sene ilk defa böyle büyük yetişti. Görenler 'böyle büyür mü' diyor. Demek ki büyüyor." ifadelerini kullandı.


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