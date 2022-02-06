30 kişinin yaralandığı düğünle ilgili yeni detay

Sakarya'nın Erenler ilçesinin Tabakhane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adapazarı ilçesinde 2 ay önceki nişanda kavga eden taraflar, bu kez düğünde birbirine girdi.

Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, 30'dan fazla kişi yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.









İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıların bir kısmına ambulansta müdahale ederken, bazı kişiler de hastanelere kaldırıldı. Kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde; savaş alanına dönen düğün salonunda onlarca kişinin kavga ettiği, birbirlerine sandalye ve masa fırlattığı anlar yer aldı. Kavga sırasında gelin ile damadın, yakınları tarafından güvenliği alana alındığı, daha sonra polis eşliğinde düğün salonunda çıkarıldığı belirtildi.

DÜĞÜN SALONUNDA HASAR BÜYÜK

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kavga nedeniyle de düğün salonunda büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda sandalye, masa ve camın kırıldığı, ortalığa saçılmış kanlı örtü ile peçeteler tespit edildi.

Öte yandan nişanda kavga eden tarafların düğüne de katıldığının görülmesiyle aile büyüklerinin, gerginliği polise bildirdiği, ekiplerin ise hem salonda hem çevresinde olası kavgaya karşı önlem alıp, beklediği ortaya çıktı.