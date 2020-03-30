30 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
30 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 30 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
30 Mart 2020, Pazartesi 09:17 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Kanal D 20.00: Bebek geliyorum Demez
Oyuncular: Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın, Asuman Dabak, Seray Gözler.
Yönetmen: Hakan Cigaoğlu.
Bebek Geliyorum Demez adlı film, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Kocası Alper ile mutlu bir hayat süren Beste’nin en büyük hayali yazar olmaktır. Fakat beklenmedik bir anda hamile olduğunu öğrenir. Bu güzel sürpriz sadece Beste ile Alper’in değil, takıntılı ailelerinin ve hepsi birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler.
TRT 1 20.00: Ya İstiklal Ya Ölüm
İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert ve Osman Sonant’ın rol aldığı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde; İstanbul’daki mebusların, Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal’in talimatına uyarak yeni kurulacak meclis için Ankara’ya doğru yola çıkmaları ve Anadolu’ya silah sevkiyatını başlatan halkın mücadelesi anlatılacak.
STAR 20.00: Sefirin Kızı
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolleri paylaştığı ‘Sefirin Kızı’nda: Gediz, Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenen Sancar, kahrolur. Haberi duyan Nare; kendisine, Sancar’a ve tüm yaşadıklarına ilk defa dışarıdan bakar. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştıracak ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.
ATV 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bebek Geliyorum Demez
STAR TV 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma (tekrar)
TRT 1 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55D oğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
23:30 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"
TV8 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Program
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 30 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
Kanal 7 30 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:15 Asla Vazgeçmem
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 30 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla