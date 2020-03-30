30 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Kanal D 20.00: Bebek geliyorum Demez

Oyuncular: Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın, Asuman Dabak, Seray Gözler.

Yönetmen: Hakan Cigaoğlu.

Bebek Geliyorum Demez adlı film, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Kocası Alper ile mutlu bir hayat süren Beste’nin en büyük hayali yazar olmaktır. Fakat beklenmedik bir anda hamile olduğunu öğrenir. Bu güzel sürpriz sadece Beste ile Alper’in değil, takıntılı ailelerinin ve hepsi birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler.

TRT 1 20.00: Ya İstiklal Ya Ölüm

İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert ve Osman Sonant’ın rol aldığı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde; İstanbul’daki mebusların, Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal’in talimatına uyarak yeni kurulacak meclis için Ankara’ya doğru yola çıkmaları ve Anadolu’ya silah sevkiyatını başlatan halkın mücadelesi anlatılacak.

STAR 20.00: Sefirin Kızı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolleri paylaştığı ‘Sefirin Kızı’nda: Gediz, Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenen Sancar, kahrolur. Haberi duyan Nare; kendisine, Sancar’a ve tüm yaşadıklarına ilk defa dışarıdan bakar. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştıracak ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.





ATV 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Bebek Geliyorum Demez





STAR TV 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sefirin Kızı





FOX TV 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma (tekrar)





TRT 1 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55D oğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

23:30 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"





TV8 30 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 30 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında





Kanal 7 30 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:15 Asla Vazgeçmem

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 30 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







