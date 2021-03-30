30 Mart koronavirüs tablosu

Türkiye’de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33’e yükseldi.

AA



