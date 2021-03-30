30 Mart koronavirüs tablosu
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 30 Mart 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı...
30 Mart 2021, Salı 20:10 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33’e yükseldi.
AA