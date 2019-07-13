30 metreden kayalıklara düşerek, ağır yaralandı

Sinop'un Akliman mevkiinde saabh saatlerinde gezintiye çıkan Zeki Altun, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki Altun, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zeki Altun, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

(DHA)