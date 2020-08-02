Ekonomi 30 milyarlık sosyal koruma kalkanı

30 milyarlık sosyal koruma kalkanı

Ekonomi

30 milyarlık sosyal koruma kalkanı

‘Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamında sağlanan destek ve yardımlar 30 milyar liraya dayandı. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasıyla toplanan 2 milyar TL’yi aşkın bağıştan yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er lira destek sağlandı.

02 Ağustos 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Pandemi süreciyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan sosyal yardımlar her geçen gün artıyor. Desteklerin ayrıntılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası ile 100 binlerce vatandaşa destek sağladıklarını açıkladı.

1.2 milyon hane

Bakan Selçuk açıklamasında, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL’yi aşkın bağıştan yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000’er TL ulaştırdık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık. Bunun içinde Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan yaklaşık 1.2 milyar lira da mevcut” bilgilerini paylaştı.

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