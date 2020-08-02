30 milyarlık sosyal koruma kalkanı

Pandemi süreciyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan sosyal yardımlar her geçen gün artıyor. Desteklerin ayrıntılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası ile 100 binlerce vatandaşa destek sağladıklarını açıkladı.

1.2 milyon hane

Bakan Selçuk açıklamasında, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL’yi aşkın bağıştan yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000’er TL ulaştırdık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık. Bunun içinde Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan yaklaşık 1.2 milyar lira da mevcut” bilgilerini paylaştı.