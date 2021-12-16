30 milyon dolarlık Fakir yatırımı
Almanya'da Stuttgart ve Türkiye'de Çorlu'da üretimine devam eden Fakir Hausgeräte, Orhanlı’da bulunan 37 dönüm arazisine 30 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.
16 Aralık 2021, Perşembe 19:50 Son Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 25 bin metrekarelik kapalı alanda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, biyoteknoloji, Bluetooth ve IOT (nesnelerin interneti) teknolojili ürünlerin üretimine 2022 yılının son çeyreğinde başlanacak. Tesiste üretilecek ürünlerin yüzde 75’inin Avrupa, Amerika ve Rusya pazarına ihraç edilmesi hedefleniyor.
Fakir Hausgeräte Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan, yeni hedeflerini şöyle aktardı:
“Almanya ve Türkiye’den 80 ülkeye ihracat yapan uluslararası bir markayız. Bildiğiniz gibi Saruhan Holding olarak 1999 yılından bu yana Çorlu’da faaliyet gösteren tesisimiz ile kimyevi hammaddeleri ve temizlik kimyasalları üretip ihraç ediyoruz.”
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