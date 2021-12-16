30 milyon dolarlık Fakir yatırımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 25 bin metrekarelik kapalı alanda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, biyoteknoloji, Bluetooth ve IOT (nesnelerin interneti) teknolojili ürünlerin üretimine 2022 yılının son çeyreğinde başlanacak. Tesiste üretilecek ürünlerin yüzde 75’inin Avrupa, Amerika ve Rusya pazarına ihraç edilmesi hedefleniyor.

Fakir Hausgeräte Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan, yeni hedeflerini şöyle aktardı:

“Almanya ve Türkiye’den 80 ülkeye ihracat yapan uluslararası bir markayız. Bildiğiniz gibi Saruhan Holding olarak 1999 yılından bu yana Çorlu’da faaliyet gösteren tesisimiz ile kimyevi hammaddeleri ve temizlik kimyasalları üretip ihraç ediyoruz.”