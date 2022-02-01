30 milyon turist, 24.5 milyar dolar gelir

Sektördeki bu olumlu hava yıl sonuna kadar devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dün açıkladığı veriler de bunu teyit etti.

YÜZDE 103’LÜK ARTIŞ

Verilere göre; 2021’de gelen turist sayısı 2020’ye göre yüzde 88 artışla 30 milyon 39 bin oldu. Sektörün en kötü yıllarından birini yaşadığı 2020’de 15.8 milyon turist gelmişti. Turizmin zirvesi olan 2019’da ise 51.7 milyon turist ziyaret etmişti. Geçen yıl hem turist sayısı hem de gelirde artış oldu. Turizm geliri 2021’de, pandeminin en çok hissedildiği 2020’ye göre yüzde 103 artarak 24.5 milyar dolara ulaştı.

ALMANLAR YÜKSELİŞTE

2021’de Türkiye’yi ziyaret eden turistlere bakıldığında 4.7 milyonla Ruslar yine ilk sırada yer aldı. 2020’deki Rus turist sayısı 2.1 milyon olmuştu. Yani iki kattan fazla artış var. İkinci sırada ise 3.1 milyon (2020’de 1.1 milyondu) turistle Almanlar bulunuyor. Üçüncü sırayı ise 2 milyonu aşkın turistle Ukrayna aldı. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izliyor.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 834 DOLAR

Geçen yıl turist başına yapılan ortalama harcama 72 dolarlık artışla 834 dolara çıktı. Bu rakam aynı zamanda son 16 yılın rekoru. En son 2005 yılında 845 dolarlık kişibaşı ortalama harcamaya ulaşılmıştı. Turizm gelirindeki artışın milli gelire de pozitif etki etmesi bekleniyor. Hizmetler sektörü, geçen yılın üçüncü çeyreğinde turizm sektörünün güçlü etkisiyle yüzde 20.7 büyümüş ve ekonomiye 4.45 puan katkı yapmıştı.